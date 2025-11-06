"Qarabağ" "Çelsi" ilə oyundan nə qədər qazanc əldə etdi?

"Qarabağ" Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin IV turunda Bakıda "Çelsi" ilə heç-heçə edib.

Day.Az Offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi bu nəticə ilə "kassa"sını bir az da doldurub.

Onlar 750 min avro gəlir əldə edib.

"Qarabağ" cari mövsüm ümumilikdə 28 milyon avro gəlir qazanıb.