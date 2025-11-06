https://news.day.az/azerinews/1793589.html "Qarabağ" "Çelsi" ilə oyundan nə qədər qazanc əldə etdi? - MƏBLƏĞ "Qarabağ" Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin IV turunda Bakıda "Çelsi" ilə heç-heçə edib. Day.Az Offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi bu nəticə ilə "kassa"sını bir az da doldurub. Onlar 750 min avro gəlir əldə edib. "Qarabağ" cari mövsüm ümumilikdə 28 milyon avro gəlir qazanıb.
"Qarabağ" "Çelsi" ilə oyundan nə qədər qazanc əldə etdi? - MƏBLƏĞ
"Qarabağ" Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin IV turunda Bakıda "Çelsi" ilə heç-heçə edib.
Day.Az Offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi bu nəticə ilə "kassa"sını bir az da doldurub.
Onlar 750 min avro gəlir əldə edib.
"Qarabağ" cari mövsüm ümumilikdə 28 milyon avro gəlir qazanıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре