https://news.day.az/azerinews/1793618.html "Bilərziyimə 16 min manat vermişəm, bahalı deyil" - VİDEO Şəbnəm Tovuzlu aldığı qızılın qiymətini açıqlayıb. Milli.Az xəbər verir ki, o, qonaq olduğu efirdə aparıcının israrından sonra sualını cavabsız qoymayıb: "Qızılı hansı xanım sevmir? Özüm hədiyyə almışam. Mahnılarımın gözəlliyindən danışaq. "Bilərziyimə 16 min manat vermişəm, o qədər də bahalı deyil".
"Bilərziyimə 16 min manat vermişəm, bahalı deyil" - VİDEO
Şəbnəm Tovuzlu aldığı qızılın qiymətini açıqlayıb.
Milli.Az xəbər verir ki, o, qonaq olduğu efirdə aparıcının israrından sonra sualını cavabsız qoymayıb:
"Qızılı hansı xanım sevmir? Özüm hədiyyə almışam. Mahnılarımın gözəlliyindən danışaq. "Bilərziyimə 16 min manat vermişəm, o qədər də bahalı deyil".
Tovuzlu bu etirafı izləyicilər arasında müzakirələr yaradıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре