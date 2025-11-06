"Bilərziyimə 16 min manat vermişəm, bahalı deyil"

Şəbnəm Tovuzlu aldığı qızılın qiymətini açıqlayıb.

Milli.Az xəbər verir ki, o, qonaq olduğu efirdə aparıcının israrından sonra sualını cavabsız qoymayıb:

"Qızılı hansı xanım sevmir? Özüm hədiyyə almışam. Mahnılarımın gözəlliyindən danışaq. "Bilərziyimə 16 min manat vermişəm, o qədər də bahalı deyil".

Tovuzlu bu etirafı izləyicilər arasında müzakirələr yaradıb. 