Azərbaycanlı xanım Şahrux Xanın VİLLAsını paylaşdı - VİDEO
Azərbaycanlı xanım Hindistana səfəri zamanı məşhur Bollivud aktyoru Şahrux Xanın evini axtararaq tapıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, "Mannat" adlanan məşhur malikanənin qarşısında video çəkərək sosial şəbəkədə paylaşıb.
Xanım paylaşımında bildirib ki, hazırda Şahrux Xanın evi təmir işləri səbəbindən bağlıdır. Görüntülər qısa zamanda sosial mediada maraq doğurub və izləyicilər tərəfindən geniş müzakirə olunub.
