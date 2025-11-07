Bakıda dəniz qırmızı rəngə boyandı - SƏBƏBİ BİLİNMİR - VİDEO
Bu sahildə dəniz qırmızı rəngə boyanıb... Ətrafı kəskin qoxu bürüyüb...
Day.Az xəbər verir ki, söhbət Xəzərin Türkan qəsəbə sahilindən gedir:
Bir neçə gündür ki, sahilin məhz bu hissəsində üfunət aləmi başına götürüb, sahil qırmızı rəngə çalır:
Sakinlər iddia edir ki, bu cür hal Hövsan qəsəbəsində də qeydə alınıb:
Məsələ ilə bağlı aidiyyatı quruma, Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinə müraciət ünvanladıq. Bildirdilər ki, artıq ərazidən su nümunələri götürülüb, mərkəzi laboratoriyaya təqdim edilib.
Yaxın bir həftə ərzində analizlərin cavabı açıqlanıb, fakt üzrə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
