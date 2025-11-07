https://news.day.az/azerinews/1793786.html Bu regionda pensiyalar ödənildi - RƏSMİ Naxçıvanda noyabr ayının pensiyaları ödənilib. Day.Az xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən noyabr ayının pensiya ödənişi başa çatdırılıb.
Pensiyaçılar, pensiyalarını plastik kartlar vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər.
