Mediada ədəbi dil normalarının düzgün tətbiqi üzrə məsuliyyət artırılır - Kamran Həsənov
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan dilinin təmizliyi və saflığının, ədəbi dilin qorunub saxlanmasının vacibliyi ilə bağlı dəyərli fikirləri, habelə 10 il əvvəl qaldırdığı bu məsələyə yenidən diqqət çəkməsi dövlət rəhbərliyinin bu sahəyə nə qədər həssas yanaşdığını və necə önəm verdiyini göstərir. Bu, son 10 ildə görülən işlərə baxmayaraq, vəziyyətin hələ də tam qənaətbəxş olmadığını deməyə əsas verir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu bu gün "Mediada Azərbaycan ədəbi dilinin normalarının düzgün tətbiqi" mövzusunda keçirilən konfransda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsinin Media ilə iş sektorunun müdiri Kamran Həsənov deyib.
O bildirib ki, ədəbi dilin qorunması istiqamətində bir çox vacib addımlar atılıb:
"Bu müddət ərzində Azərbaycanda qanunvericilik bazası təkmilləşdirilib. 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının "Dövlət dili haqqında" Qanunu qəbul olunub və bununla dilin saflığının qorunması, xarici təsirlərdən mühafizəsi üçün hüquqi çərçivə yaradılıb. Dövlət proqramları və tədbirlər planları çərçivəsində Azərbaycan dilinin düzgün istifadəsinə nəzarət və təşviq ilə bağlı müxtəlif qərarlar qəbul olunub. Məktəb və universitetlərdə Azərbaycan dilinin ədəbi normalarının öyrədilməsinə xüsusi diqqət yetirilir".
Kamran Həsənov qeyd edib ki, Azərbaycan dilinin beynəlxalq müstəvidə və müxtəlif qlobal platformalarda təbliği yüksək səviyyədə dəstəklənir:
"Lakin Azərbaycan dili qloballaşma, texnoloji inkişaf və xarici təsirlər kimi çağırışlarla da üz-üzədir. Qloballaşma günümüzün reallığıdır və digər sahələrdə olduğu kimi dilin özünəməxsusluğunun qorunmasına da təsir göstərir. Düşünürəm ki, qloballaşma ilə dilin saflığının qorunması arasında balans yaratmaq mümkündür. Yeni terminlər dilimizin saflığına zərər də vura bilər, əksinə onu zənginləşdirə də bilər. Mediada xarici sözlərin yersiz işlədilməsi ədəbi dilin normalarını pozur, gənclərin dil mühitinə mənfi təsir göstərir. Buna görə yeni terminlərin dilimizə gətirilməsində, dilimizin zənginliyinin və orijinallığının qorunmasında medianın və jurnalistlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür".
