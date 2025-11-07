Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün qorunmasında xüsusi xidmətləri olmuş şəxslər təltif ediliblər

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunmasında xüsusi xidmətləri olmuş şəxslər təltif ediliblər.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə və döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən göstərdikləri igidliyə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

"Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" adı ilə

Qurbanov Vaqif Bəxtiyar oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)

"Azərbaycan Bayrağı" ordeni ilə

 

Quliyev Akif Bayram oğlu - ehtiyatda olan baş gizir

"İgidliyə görə" medalı ilə

Binyətov Gülbudağ Əli oğlu - ehtiyatda olan polkovnik-leytenant

Əliyev Bəşir İman oğlu - ehtiyatda olan mayor

Cəlilov Elman Səyyad oğlu - ehtiyatda olan kapitan

Şalbuzov Tofik Şıxbala oğlu - ehtiyatda olan baş gizir.