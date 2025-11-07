Prezident İlham Əliyev Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə əlaqədar sosial media hesablarında paylaşım edib.

Day.Az paylaşımı təqdim edir: