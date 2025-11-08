https://news.day.az/azerinews/1794161.html Xankəndidə Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə atəşfəşanlıq keçirilib - FOTO - VİDEO Xankəndi şəhərində Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə təşkil olunan konsert proqramından sonra möhtəşəm atəşfəşanlıq keçirilib.
Xankəndidə Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə atəşfəşanlıq keçirilib - FOTO - VİDEO
Xankəndi şəhərində Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə təşkil olunan konsert proqramından sonra möhtəşəm atəşfəşanlıq keçirilib.
Day.Az bildirir ki, Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən Trend-ə verilən məlumata görə, Zəfər meydanında səma rəngarəng işıqlarla bəzənib. Atəşfəşanlıq Xankəndi sakinləri tərəfindən böyük sevinclə qarşılanıb, şəhərdə bayram ab-havası hökm sürüb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре