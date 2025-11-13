Parmesan pendiri əslində nədən hazırlanır? - şoka düşəcəksiniz
Parmezan dünyanın ən məşhur pendirlərindən biridir, lakin bütün istehlakçılar bunun vegetarianlar və veganlar üçün uyğun olmadığını bilmirdi. Onun istehsalı buzov mədəsindən alınan fermentlə bağlıdır.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, mövzunu sosial şəbəkələrdə X platformasının istifadəçisi başlayıb. O yazıb: "Bu gün mən öyrəndim ki, parmezan gənc inəyin mədəsindən hazırlanır. Az qala ağlayacaqdım. Bu andan etibarən tamamilə vegana keçməli olacam".
Paylaşım qısa zamanda viral olub və minlərlə şərh toplayıb. İnsanlar etiraf ediblər ki, bu məşhur pendirin tərkibini bilmirdilər, bəziləri isə belə məlumatın hələ də geniş ictimaiyyətə məlum olmamasına təəccübləndiklərini bildiriblər.
Mütəxəssislərin izahına görə, ənənəvi parmezan (Parmigiano Reggiano) ən azı 12 ay yetişdirilən inək südündən hazırlanır. Hazırlanma zamanı südə zərdab və laxtalanma fermenti yalnız süd ilə qidalanan buzovun dördüncü mədəsindən alınan maddə əlavə olunur. Məhz bu komponent südün laxtalanmasına kömək edir və pendirin düzgün teksturasını formalaşdırır.
Parmezanın hazırlanmasında mütləq istifadə olunan laxtalanma fermenti, süd ilə qidalanan cavan buzovların bəzən quzu və ya balaca keçilərin dördüncü mədəsindən əldə edilir. Courtyard Dairy-nin məlumatına görə, gənc heyvanların mədəsində təbii olaraq süd zülallarını parçalan kimazim fermenti olur.
Heyvan böyüdükcə bu maddənin yerini digər həzm fermentləri tutur. Məhz bu kimazim pendir istehsalında istifadə olunur, çünki pendirə yumşaq konsistensiya və zəngin dad verir. Hərçənd bu gün bəzi istehsalçılar bu fermentin bitki və ya mikrob mənşəli analoqlarından istifadə edirlər, lakin əksər klassik italyan pendirləri, o cümlədən parmezan, hələ də ənənəvi reseptə uyğun hazırlanır.
