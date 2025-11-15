TAP Yunanıstanda genişləndirmə layihəsi üzrə işlərin birinci mərhələsini başa çatdırıb
TAP Transadriatik Qaz Kəməri Konsorsiumu Yunanıstanda genişləndirmə layihəsi üzrə işlərin birinci mərhələsini başa çatdırıb.
Bu barədə Day.Az-a TAP AG-yə istinadən xəbər verir.
"Kommersiya istismarının başlanmasından beş il ötür. TAP təbii qazı təhlükəsiz və etibarlı şəkildə təchiz edir , Avropaya 52 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edib; Yunanıstanda genişləndirmə layihəsinin birinci mərhələsini başa çatdırıb. Səhmdarlarımıza, komandalarımıza və podratçılarımıza təşəkkür edirik", - konsorsiumda bildirilib.
Qeyd edək ki, 15 noyabr 2020-ci il tarixində, tikinti işlərinin başlanmasından dörd il yarım sonra, Yunanıstan, Albaniya, Adriatik dənizi və İtaliya ərazisindən keçən 878 kilometrlik qaz nəqletmə sistemi kommersiya istismarına verilib. 2020-ci il dekabrın 31-də TAP ilk qazın nəqlinə başlayıb. TAP-ın illik ötürücülük qabiliyyəti 10 milyard kubmetrdir və bu göstərici 20 milyard kubmetrə qədər artırıla bilər.
TAP vasitəsilə tədarüklərin 2026-cı ilə qədər daha 1,2 milyard kubmetr artırılması 2024-cü ilin yanvarında təsdiqlənib. Hazırda 2026-cı ildən etibarən TAP vasitəsilə Albaniyaya qaz tədarükünün təşkili üzrə işlər aparılır.
