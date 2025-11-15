Azərbaycan və Orta Asiya ölkələri yeni yataqların birgə işlənməsi üçün qüvvələrini birləşdirə bilərlər - Özbəkistanlı ekspert
Azərbaycan və Orta Asiya ölkələri yeni karbohidrogen yataqlarının birgə işlənməsi üçün səylərini birləşdirə bilərlər ki, bu da investisiya qoyuluşu və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi üçün əlavə imkanlar açacaq.
Bunu Trend-ə Özbəkistandan olan tarix elmləri doktoru, professor Ranoxon Tursunova Mərkəzi Asiya və Azərbaycan dövlət başçılarının qarşıdan gələn yeddinci Məşvərət Görüşündən əvvəl əməkdaşlıq perspektivlərini şərh edərkən bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı sahəsindəki təcrübəsi istehsalın səmərəliliyini artırmaq və öz resurs bazalarını genişləndirmək istəyən Qazaxıstan və Türkmənistan üçün son dərəcə faydalı ola bilər.
O həmçinin bildirib ki, siyasi baxımdan sammit regional və beynəlxalq məsələlərə koordinasiyalı yanaşmalara imkan verəcək. O qeyd edib ki, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz təhlükəsizlik, siyasi sabitlik və xarici siyasət sahələrində oxşar maraqlara malikdir və bu da dialoqu xüsusilə aktual edir.
Bundan əlavə, professorun sözlərinə görə, liderlər xarici iqtisadi siyasət məsələlərini, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar və çoxtərəfli formatlar, o cümlədən ŞƏT, Türk Dövlətləri Təşkilatı və digər regional strukturlar çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edə biləcəklər.
"Mərkəzi Asiya və Azərbaycan liderlərinin qarşıdan gələn görüşü regionlararası əməkdaşlığın inkişafında mühüm mərhələ olacaq. Sammit enerji, nəqliyyat, təhlükəsizlik, təhsil və mədəniyyət kimi sahələrdə əməkdaşlığa yeni təkan vermək, eləcə də ölkələr arasında etimad mühitini gücləndirmək potensialına malikdir", - o əlavə edib.
