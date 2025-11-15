Azərbaycan və Mərkəzi Asiya regional inteqrasiyanın yeni modelini formalaşdırır - Ekspert
Azərbaycanla Mərkəzi Asiya ölkələri arasındakı tərəfdaşlıq orta güclərin ittifaqına əsaslanan yeni regional inteqrasiya modelini formalaşdırır.
Bunu Trend-ə Dünya İqtisadiyyatı və Diplomatiya Universitetinin professoru Uluqbəy Hasanov Mərkəzi Asiya və Azərbaycan dövlət başçılarının keçiriləcək Yeddinci Məşvərət Görüşündən əvvəl əməkdaşlıq perspektivlərini şərh edərkən bildirib.
"Bu cür əməkdaşlıq təsir dairəsini ayrı-ayrı dövlətlərin imkanlarından kənara çıxarır və yeni ticarət yolları yaradır, Rusiya və ya İran vasitəsilə ənənəvi marşrutlardan asılılığı azaldır. Bu, AB, Çin və regional oyunçular üçün logistika və enerji təchizatında əlavə imkanlar açır", - ekspert qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın iştirakı ilə keçirilən Məşvərət Görüşlərinin formatı artıq davamlı regional inteqrasiya üçün effektiv mexanizmə çevrilib.
"Bu formatın mövcud olduğu illər ərzində region ölkələri iqtisadi, nəqliyyat, enerji və siyasi əməkdaşlığa dair əlaqələndirilmiş yanaşmalar inkişaf etdirə biliblər. Bu, etimadı gücləndirir və regionun dayanıqlığını və rəqabət qabiliyyətini artırır", - o bildirib.
O həmçinin qeyd edib ki, bu müttəfiqlik formatı Mərkəzi Asiya dövlətlərinin Avrasiya geosiyasətində danışıqlar mövqeyini gücləndirir.
"Bakının iddialı regional mövqeyi ilə Astananın sabit və balanslı diplomatik profilinin birləşməsi təhlükəsizlik, ticarət və çoxtərəfli diplomatiyaya yanaşmaların effektiv şəkildə əlaqələndirilməsinə imkan verir", - o əlavə edib.
Hasanov qeyd edib ki, Daşkənddə keçiriləcək yeddinci Məşvərət Görüşü formatın davamlı inteqrasiya üçün bir vasitə kimi əhəmiyyətini təsdiqləyir.
"Zirvə görüşü sabit, qarşılıqlı əlaqəli və çiçəklənən Mərkəzi Asiyanın yaradılmasında yeni bir mərhələni qeyd edəcək", o fikrini tamamlayıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре