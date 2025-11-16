Prezident İlham Əliyev Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının "Mərkəzi Asiya+Azərbaycan" formatında 7-ci Məşvərət görüşünün iclasında iştırak etmək üçün Konqres Mərkəzinə gəlib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının "Mərkəzi Asiya+Azərbaycan" formatında 7-ci Məşvərət görüşünün iclasında iştırak etmək üçün Konqres Mərkəzinə gəlib.

Bunu Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev dövlətimizin başçısını qarşılayıb.

