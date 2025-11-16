https://news.day.az/azerinews/1795731.html Prezident İlham Əliyev Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının "Mərkəzi Asiya+Azərbaycan" formatında 7-ci Məşvərət görüşünün iclasında iştırak etmək üçün Konqres Mərkəzinə gəlib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının "Mərkəzi Asiya+Azərbaycan" formatında 7-ci Məşvərət görüşünün iclasında iştırak etmək üçün Konqres Mərkəzinə gəlib. Bunu Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev dövlətimizin başçısını qarşılayıb.
Xəbər yenilənəcək
