https://news.day.az/azerinews/1795825.html Toyda yıxılan kişi ÖLDÜ Sumqayıtda toy mərasimində yıxılaraq xəsarət alan şəxs ölüb. Day.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Sumqayıt şəhərində yerləşən restoranlardan birinin önündə qeydə alınıb. Belə ki, 1957-ci il təvəllüdlü Viktor Qayıbov toy mərasimindən çıxan zaman yıxılıb. O, xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
