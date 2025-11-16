Toyda yıxılan kişi

Sumqayıtda toy mərasimində yıxılaraq xəsarət alan şəxs ölüb.

Day.Az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Sumqayıt şəhərində yerləşən restoranlardan birinin önündə qeydə alınıb.

Belə ki, 1957-ci il təvəllüdlü Viktor Qayıbov toy mərasimindən çıxan zaman yıxılıb. O, xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. V.Qayıbov xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.