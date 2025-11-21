Azərbaycanda dəniz geri çəkildi, meşə zolağı ortaya çıxdı - QEYRİ-ADİ HADİSƏ - FOTO
Xəzər dənizinin Lənkəran sahillərinin geri çəkilməsi nəticəsində geniş meşə zolağı üzə çıxıb.
Day.Az xəbər verir ki, maraqlı fakt Lənkəranın Kənarmeşə kəndində qeydə alınıb. Bildirilir ki, meşəlik ərazidə əsasən palıd ağacları olub. Hazırda isə dəniz suyunun geri çəkilməsi nəticəsində meşə zolağı görünməyə başlayıb. Palıd ağaclarının kötükləri və qurumuş budaqları da aşkarlanır. Bəzi ağacların gövdələrinin diametri 3-4 metrə çatır.
Kəndin 70-80 yaşlı sakinləri belə bir meşəni öz gözləri ilə görmədiklərini, lakin bunu böyüklərindən eşitdiklərini bildiriblər. Onların sözlərinə görə, meşə 200, 400, hətta 500 il əvvəl mövcud olub.
Qeyd olunur ki, palıd ağacları yüz illər boyu suyun altında qalsa da, ləpələrin onları kökündən qoparmağa gücü çatmayıb.
Sakinlərin sözlərinə görə, kənd də adını həmin meşədən götürüb və buna görə Kənarmeşə adlandırılıb.
Elxan
