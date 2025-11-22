"Fənərbaxça" Super Liqa matçına itkilərlə çıxacaq

"Fənərbaxça" Türkiyə Super Liqasının 13-cü turunda səfərdə "Rizespor"un qonağı olacaq.

Day.Az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi oyuna ciddi itkilərlə çıxacaq.

 

Müdafiəçi Nelson Semedo cəzalıdır. Yarımmüdafiəçilər Sebastian Şimanski ilə Edson Alvares isə zədəlidirlər.

Qeyd edək ki, "Rizespor" - "Fənərbaxça" qarşılaşması sabah Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək.