https://news.day.az/azerinews/1797217.html "Fənərbaxça" Super Liqa matçına itkilərlə çıxacaq "Fənərbaxça" Türkiyə Super Liqasının 13-cü turunda səfərdə "Rizespor"un qonağı olacaq. Day.Az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi oyuna ciddi itkilərlə çıxacaq. Müdafiəçi Nelson Semedo cəzalıdır. Yarımmüdafiəçilər Sebastian Şimanski ilə Edson Alvares isə zədəlidirlər.
Qeyd edək ki, "Rizespor" - "Fənərbaxça" qarşılaşması sabah Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək.
