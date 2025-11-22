"Liverpul"dan öz meydanında böyük hesablı məğlubiyyət

İngiltərə Premyer Liqasında bu gün daha 5 qarşılaşma baş tutub.

Day.Az xəbər verir ki, turun ən böyük sürprizi "Enfild"də qeydə alınıb. "Liverpul" doğma meydanda "Nottingem Forest" qarşısında 0:3 hesabı ilə məğlub olub.

Günün ən gərgin matçlarından biri "Bornmut" - "Vest Hem" görüşü olub. Hər iki komandanın qarşılıqlı hücumları nəticəsində oyun 2:2 hesabı ilə başa çatıb.

Premyer Liqa

XII tur

"Bornmut" - "Vest Hem" 2:2

"Brayton" - "Brentford" 2:1

"Fulhem" - "Sanderlend" 1:0

"Liverpul" - "Nottingem Forest" 0:3

"Vulverhempton" - "Kristal Palas" 0:2