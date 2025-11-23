Misli Premyer Liqası: Bu gün XII tura yekun vurulacaq

Bu gün Misli Premyer Liqasının XII turuna yekun vurulacaq.

Day.Az xəbər verir ki, turun son oyun günündə "Sabah" klubu "Şamaxı"nı, "Neftçi" isə "İmişli"ni qəbul edəcək.

 

Qeyd edək ki, növbəti turun qarşılaşmalarına noyabrın 28-i start veriləcək.