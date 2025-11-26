Çin-Qırğızıstan-Özbəkistan dəmiryolları Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun səmərəliliyini artıracaq
Çin-Qırğızıstan-Özbəkistan dəmir yolu Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (TBNM) inkişafında vacib amil olacaq və onun səmərəliliyini artıracaq.
Bunu Trend-ə "Özbəkistan Dəmir Yolları" şirkətinin idarə heyətinin birinci sədr müavini Hikmətulla Raxmetov bu gün Bakıda keçirilən MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası çərçivəsində bildirib.
"Bu dəhlizi bu gün aktiv şəkildə inkişaf etdiririk.Tikinti işləri yüksək templərlə aparılır və layihəni 2030-cu ilə qədər başa çatdırmağı planlaşdırırıq", - deyə o qeyd edib.
Raxmetovun sözlərinə görə, ilkin mərhələdə proqnozlaşdırılan yük daşımaları illik 3-4 milyon ton təşkil edəcək və gələcəkdə bu göstərici 15 milyon tona qədər artırılacaq.
"Çin, Özbəkistan və Qırğızıstanın planlaşdırdığı yükdaşımalarının əsas yük həcmi Avropaya yönələcək", - deyə o bildirib.
Xatırladaq ki, 27 dekabr 2024-cü ildə Cəlalabadda Çin-Qırğızıstan-Özbəkistan magistralının tikintisinə başlanılması mərasimi keçirilib. Bundan əvvəl, 6 iyun 2024-cü ildə Pekində Çin Xalq Respublikasının Hökuməti, Qırğızıstan Respublikası Nazirlər Kabineti və Özbəkistan Hökuməti arasında layihənin irəlilədilməsi üzrə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanmışdı.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре