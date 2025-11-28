Saçlar niyə vaxtından tez ağarır? - Stresslə əlaqəsi yoxdur
Yaponiyanın Tokio Universitetində aparılan yeni araşdırma saçların ağarmasına fərqli izah gətirib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tədqiqat göstərir ki, saçların ağarması təkcə yaşlanmanın və ya stressin nəticəsi deyil, bədənin xərçəngə çevrilə biləcək zədələnmiş hüceyrələri məhv etmək üçün işə saldığı təbii müdafiə mexanizmi ola bilər.
Alimlər siçanlar üzərində apardıqları təcrübələrdə piqment yaradan kök hüceyrələrin DNT zədələnməsi zamanı xərçəngə çevrilmək əvəzinə özünü məhv etdiyini müşahidə ediblər. Bu proses isə saçların ağarmasına gətirib çıxarır. "Nature Cell Biology" jurnalında dərc olunan araşdırma bu reaksiyanın bədənin təhlükəli hüceyrələri sıradan çıxarmaq üçün aktivləşdirdiyi p53-p21 yolu ilə bağlı olduğunu göstərir.
Tədqiqatçılar bildirirlər ki, saçların ağarması bəzən bədənin hüceyrə səviyyəsində xərçənglə mübarizə apardığının bir siqnalı ola bilər. Mütəxəssislərin fikrincə, bu müdafiə mexanizmi düzgün işləmədikdə xərçəng riski arta bilər.
Yeni araşdırma saçların ağarmasının sadəcə qocalıq əlaməti deyil, bədənin özünü qoruma forması ola biləcəyini ortaya qoyur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре