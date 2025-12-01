https://news.day.az/azerinews/1798844.html Hollivud ulduzunun 71 yaşı var, amma 32 vermək olur - VİDEO 71 yaşlı Hollivud ulduzu Con Travolta görünüşü ilə fanatlarını təəccübləndirib. Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, aktyor səhnəyə qara dəri gödəkçəsi və geriyə daranmış boz saçları ilə çıxaraq məşhur qəhrəman Denni Zuko obrazını yenidən canlandırıb.
Onun ani səhnə çıxışı nə tamaşaçıların, nə də filmin orijinal aktyor heyətinin xəbərdar olduğu bir hal idi və bu, tədbirdə böyük həyəcan yaradıb.
Travolta gecə boyunca filmin kultlaşmış ifadələrini səsləndirib və "We Go Together" mahnısında zalın alqışları altında izləyicilərə qoşularaq filmə bir daha ehtiramını nümayiş etdirib.
