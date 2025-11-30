https://news.day.az/azerinews/1798885.html "Sumqayıt" "Şamaxı"nı məğlub edib - Misli Premyer Liqası Misli Premyer Liqasında XIII turun daha bir oyunu keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, günün ilk matçında "Şamaxı" öz meydanında "Sumqayıt"ı qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. "Şamaxı"da 70-ci dəqiqədə Karim Rossi fərqlənib.
"Sumqayıt" "Şamaxı"nı məğlub edib - Misli Premyer Liqası
Misli Premyer Liqasında XIII turun daha bir oyunu keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, günün ilk matçında "Şamaxı" öz meydanında "Sumqayıt"ı qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
"Şamaxı"da 70-ci dəqiqədə Karim Rossi fərqlənib. Qonaqların heyətində isə 88-ci dəqiqədə Aleksa Yankoviç, 90+1-ci dəqiqədə isə Aleksandr Ramalinqom qol vuraraq hesabı müəyyənləşdirib.
