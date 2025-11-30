"Sumqayıt" "Şamaxı"nı məğlub edib

Misli Premyer Liqasında XIII turun daha bir oyunu keçirilib.

Day.Az xəbər verir ki, günün ilk matçında "Şamaxı" öz meydanında "Sumqayıt"ı qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

"Şamaxı"da 70-ci dəqiqədə Karim Rossi fərqlənib. Qonaqların heyətində isə 88-ci dəqiqədə Aleksa Yankoviç, 90+1-ci dəqiqədə isə Aleksandr Ramalinqom qol vuraraq hesabı müəyyənləşdirib.