Xəzərin suyu çəkilir - Üzə çıxan ərazilərdə nəsə tikiləcək?
Xəzər dənizində suyun çəkilməsi son vaxtlar cəmiyyətdə ciddi narahatlıq doğuran məsələlərdən birinə çevrilib. Artıq adi gözlə belə sahilboyu ərazilərdə xeyli torpaq sahəsinin quruda qaldığı müşahidə olunur. Bu vəziyyət bəzilərinin həmin ərazilərdə yaşayış binaları və digər tikililərin inşa olunacağı ilə bağlı fikirlər səsləndirməsinə səbəb olub.
Digər bir qisim isə bildirir ki, bu cür ərazilərdə hər hansı tikinti işlərinin aparılması ciddi təhlükə yarada bilər. Onların fikrincə, burada yaşayış və ya digər obyektlərin tikintisi təhlükəsizlik baxımından məqsədəuyğun deyil.
Görəsən, quruda qalmış ərazilərdə bina və tikililərin inşası nə dərəcədə təhlükəsizdir?
Day.Az xəbər verir ki, tikinti məsələləri üzrə ekspert Samir Nəbiyev Milli.Az-a açıqlamasında bildirib ki, Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin azalması bir sıra elmi amillərlə izah olunub.
Onun sözlərinə görə, bu proses tektonik plitələrin bir-birindən aralanması və əsasən Volqa çayında suyun azalması ilə əlaqələndirilir.
Ekspert hesab edir ki, istənilən halda, əgər həmin ərazidə hər hansı tikinti və ya bina inşa olunacaqsa, təhlükəsizlik tədbirləri mütləq nəzərə alınmalıdır:
"Bu, bəndləmə işləri, svaylar və digər möhkəmləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə mümkündür. Ən vacib məqamlardan biri də budur ki, tikintiyə başlamazdan əvvəl mütləq şəkildə layihə sənədi hazırlanmalı və aidiyyəti qurumlar tərəfindən təsdiqlənməlidir. Layihə təsdiqləndikdən sonra tikintiyə icazə verilir".
O əlavə edib ki, tikinti zamanı texniki təhlükəsizlik qaydalarına ciddi şəkildə əməl olunmalıdır. Lakin ekspertin fikrincə, suyun çəkilməsi təbii proseslərlə bağlı olduğu üçün həmin ərazidə yaşayış binasının inşasına icazə verilməsi real görünmür:
"Əgər tikintiyə icazə verilsə belə, bu, yalnız qeyri-yaşayış və ictimai iaşə obyektləri ola bilər. Onlar da ancaq xüsusi dayaq sistemləri svaylar üzərində inşa oluna bilər".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре