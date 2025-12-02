Xarici İşlər Nazirliyinin kollegiyası üzvlərinin sayı və tərkibi təsdiqlənib

Xarici İşlər Nazirliyinin kollegiyası üzvlərinin sayı və tərkibi təsdiqlənib.

Day.Az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.

Qərara əsasən XİN-in kollegiyasının üzvləri aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilir:

Kollegiyanın sədri:

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri

Kollegiyanın üzvləri:

Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavinləri

"ADA" Universitetinin rektoru

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Hüquqi təminat idarəsinin rəisi

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Kadrlar idarəsinin rəisi

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsinin rəisi.