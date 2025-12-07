https://news.day.az/azerinews/1800542.html “Şamaxı” səfərdə qalib gəlib - Premyer Liqa Futbol üzrə Misli Premyer Liqasında XIV turun daha bir oyunu keçirilib. Day.Az-ın məlumatına görə, günün yeganə matçında "Karvan-Yevlax" öz meydanında "Şamaxı"nı qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Hazırda Şamaxı təmsilçisi 17 xalla 7-ci yerdədir.
“Şamaxı” səfərdə qalib gəlib - Premyer Liqa
Futbol üzrə Misli Premyer Liqasında XIV turun daha bir oyunu keçirilib.
Day.Az-ın məlumatına görə, günün yeganə matçında "Karvan-Yevlax" öz meydanında "Şamaxı"nı qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Hazırda Şamaxı təmsilçisi 17 xalla 7-ci yerdədir. Yevlax klubu isə 5 xalla sonuncu - 12-ci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, XIV turun açılış oyununda "Qarabağ" səfərdə "Zirə" ilə 1:1 hesablı heç-heçə edib. Turun digər matçları dekabrın 8-9-da keçiriləcək.
