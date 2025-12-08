https://news.day.az/azerinews/1800902.html Prezident İlham Əliyev və Slovakiya Prezidenti Bratislavada “Azadlıq Qapısı” abidəsini ziyarət ediblər - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini dekabrın 8-də Bratislavada "Azadlıq Qapısı" abidəsini ziyarət ediblər. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, əvvəlcə Azərbaycanın və Slovakiyanın Dövlət himnləri səsləndirildi.
Prezident İlham Əliyev və Slovakiya Prezidenti Bratislavada “Azadlıq Qapısı” abidəsini ziyarət ediblər - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini dekabrın 8-də Bratislavada "Azadlıq Qapısı" abidəsini ziyarət ediblər.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, əvvəlcə Azərbaycanın və Slovakiyanın Dövlət himnləri səsləndirildi.
Prezident İlham Əliyev və Prezident Peter Pelleqrini abidənin önünə əklil qoydular.
Qeyd edək ki, bu abidə 1948-1989-cu illərdə keçmiş Çexoslovakiyadan qaçmağa çalışan zaman həlak olanların xatirəsinə həsr edilib.
