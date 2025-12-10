https://news.day.az/azerinews/1801246.html "Sahil" metrosunun yaxınlığında balkon uçub - VİDEO Bakıda "Sahil" metrosunun yaxınlığında balkonun altı uçub. Day.Az xəbər verir ki, videonu bloger Saleh Nəsirov yayıb. Bildirilir ki hadisə səhər saatlarında baş verib. Şahidlərin sözlərinə gör, xəsarət alan olmayıb. "Məktəbə gedirdik, balkon uçdu, yaxşı ki, heç kimə heçnə olmadı". Elxan Əliyev Day.Az
Elxan Əliyev
"Sahil" metrosunun yaxınlığında balkon uçub - VİDEO
Bakıda "Sahil" metrosunun yaxınlığında balkonun altı uçub.
Day.Az xəbər verir ki, videonu bloger Saleh Nəsirov yayıb.
Bildirilir ki hadisə səhər saatlarında baş verib. Şahidlərin sözlərinə gör, xəsarət alan olmayıb.
"Məktəbə gedirdik, balkon uçdu, yaxşı ki, heç kimə heçnə olmadı".
Elxan Əliyev
Day.Az
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре