"Sahil" metrosunun yaxınlığında balkon uçub

Bakıda "Sahil" metrosunun yaxınlığında balkonun altı uçub. 

Day.Az xəbər verir ki, videonu bloger Saleh Nəsirov yayıb. 

Bildirilir ki hadisə səhər saatlarında baş verib. Şahidlərin sözlərinə gör, xəsarət alan olmayıb. 

"Məktəbə gedirdik, balkon uçdu, yaxşı ki, heç kimə heçnə olmadı".

Elxan Əliyev
Day.Az