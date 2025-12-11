https://news.day.az/azerinews/1801516.html Qubanın dağlıq ərazilərinə QAR YAĞIR Qubanın dağlıq yaşayış məntəqələrinə axşam saatlarında qar yağmağa başlayıb. Day.Az xəbər verir ki, sakinlərin Bizim.Media-nın yerli bürosuna verdiyi məlumata görə, hələlik əraziyə 2 sm qar yağıb və yağıntı davam edir. Digər dağlıq ərazilərdə də qar yağması müşahidə edilir.
Qubanın dağlıq ərazilərinə QAR YAĞIR
Day.Az xəbər verir ki, sakinlərin Bizim.Media-nın yerli bürosuna verdiyi məlumata görə, hələlik əraziyə 2 sm qar yağıb və yağıntı davam edir.
Digər dağlıq ərazilərdə də qar yağması müşahidə edilir.
