Qubanın dağlıq ərazilərinə

Qubanın dağlıq yaşayış məntəqələrinə axşam saatlarında qar yağmağa başlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, sakinlərin Bizim.Media-nın yerli bürosuna verdiyi məlumata görə, hələlik əraziyə 2 sm qar yağıb və yağıntı davam edir.

Digər dağlıq ərazilərdə də qar yağması müşahidə edilir.