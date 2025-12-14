https://news.day.az/azerinews/1802263.html Misli Premyer Liqasında XV turun növbəti oyunları keçiriləcək Misli Premyer Liqasında XV turun növbəti oyunları keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu gün iki qarşılaşma baş tutacaq. Günün ilk oyununda "Kəpəz" "Qəbələ"ni qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 14:00-da start götürəcək. Günün ikinci oyununda "Qarabağ" klubu öz meydanında "Araz-Naxçıvan" komandası ilə üz-üzə gələcək.
Misli Premyer Liqasında XV turun növbəti oyunları keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu gün iki qarşılaşma baş tutacaq.
Günün ilk oyununda "Kəpəz" "Qəbələ"ni qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 14:00-da start götürəcək.
Günün ikinci oyununda "Qarabağ" klubu öz meydanında "Araz-Naxçıvan" komandası ilə üz-üzə gələcək. Bu matç saat 17:30-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, tura dekabrın 15-i yekun vurulacaq.
