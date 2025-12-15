Zibilə atılan bu meyvə qabığı qırmızı ətdən 100 dəfə daha faydalıdır
Gündəlik həyatda çox insan meyvəni soyaraq yeməyi daha təmiz və praktik hesab edir. Lakin aparılan elmi tədqiqatlar göstərir ki, meyvənin əsas qida yükü onun qabığında toplanır.
Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə alma qabığında olan polifenollar və liflər orqanizmin antioksidant qabiliyyətini ciddi şəkildə artırır. Dünyada qidalanma mütəxəssisləri bildirir ki, alma qabığının müntəzəm istehlakı həzm, immunitet və metabolizm üzərində güclü qoruyucu təsir yaradır.
Qidalanma üzrə mütəxəssislər bildirir ki, alma qabığı meyvənin ət hissəsinə nisbətən daha yüksək səviyyədə kuersetin, xlorogen turşusu və floridzin kimi antioksidantlar ehtiva edir.
Bu birləşmələr hüceyrə zədələnməsini azaltmaq, sərbəst radikalları neytrallaşdırmaq və iltihabı azaltmaq baxımından heyvani zülal əsaslı məhsulların təqdim etdiyi faydalardan qat-qat yüksək antioksidant təsir göstərə bilir.
Araşdırmalar göstərir ki, alma qabığındakı polifenol miqdarı meyvənin iç hissəsinə nisbətən 4-7 dəfə çoxdur; antioksidant təsiri isə bəzi heyvansal protein mənbələrinə nisbətən 100 dəfə daha güclü qoruyucu təsir göstərə bilir.
Alma qabığı həm həll olunan, həm də həll olunmayan liflər baxımından meyvənin böyük hissəsini təşkil edir. Bu təbii liflər bağırsaq florasının balansını qoruyur, həzm sisteminin tənzimlənməsinə kömək edir və uzun müddətli toxluq hissi yaradır.
Mütəxəssislər bildirir ki, alma qabığını müntəzəm qəbul edən şəxslərdə həzm sistemi daha sağlam olur və metabolik balans üçün müsbət təsirlər müşahidə edilir.
Alma qabığındakı fitokimyəvi birləşmələr immunitet hüceyrələrinin fəaliyyətini dəstəkləyən təbii qoruyucu komponentlər ehtiva edir. Bu birləşmələr soyuqdəymə, xroniki iltihab və bəzi metabolik problemlərə qarşı bədənin müdafiə qabiliyyətini artırır. Qabıqda olan kuersetin kimi flavonoidlər isə qan damarlarının elastikliyini qoruyaraq ürək sağlamlığına fayda verir.
