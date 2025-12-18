Ağdamda minaya düşən traktorçu ilə bağlı daha bir

Ağdamda minaya düşən traktorçu Mingəçevirdə yerləşən Hospitala göndərilib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, ötən gün rayonun Çəmənli kəndi ərazisində sahədə işləyən traktorçu Məmmədov Məlik Qədir oğlu ağdamda ilkin müayinə və müalicə edildikdən sonra Mingəçevir şəhərində yerləşən Hospitala göndərilib.

Xəbər yenilənəcək