Kafedə dalaşanları ayırmaq istədi - Həyatından oldu...
Bakıda kafedə törədilmiş cinayətlə bağlı məhkəmə prosesi başa çatıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, ölümlə nəticələnən hadisə ilə bağlı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hökm oxunub.
Bildirilib ki, hadisə ötən ilin iyun ayında gecə saat 02 radələrində Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi R.Rüstəmov küçəsində qeydə alınıb. Həmin vaxt oradakı kafedə bir qrup şəxs arasında münaqişə baş verib. Bu zaman dalaşanları ayırmaq istəyən 1990-cı il təvəllüdlü Turan Şəkərov qəfil olaraq başından zərbə alıb. O, Respublika Neyrocərrahiyə Xəstəxanasına aparılıb stasionar müalicə olunsa da, bir neçə gün sonra vəfat edib.
T. Şəkərovun baş beyin maddəsinin əzilməsi, baş beyinin yumşaq qişalarına və maddəsinə qansızma, alın sümüyünün sağ yarısının basılmış-deşilmiş açıq qəlpəli sınığı və həmin səviyyədə baş beyinin sərt qişasının cırılması ilə müşayiət olunan alın nahiyəsinin sağ yarısının bir ədəd əzilmiş-cırılmış yarası ilə əlaqədar baş beyinin irinli iltihabı və ödemi səbəbindən öldüyü müəyyənləşib.
Həmçinin aparılan istintaqla Turana Naxçıvan sakini 1970-ci il təvəllüdlü Musa Musayevin qartalbaşlı əsa ilə zərbə yetirdiyi məlum olub.
Turan Şəkərov dünyasını dəyişməzdən əvvəl verdiyi ifadədə hadisə zamanı dalaşanları ayırmağa çalışdığını söyləyib. Bundan sonra Musa onu yanına çağırıb və əsa ilə qəfil başına zərbə endirib.
Məhkəmə M. Musayevi Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü (Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma - Ölümlə nəticələndikdə) maddəsi ilə təqsirli bilib. Ona 5 il həbs cəzası verilib.
