ABŞ-də təyyarə qəzası: Ölənlər var - VİDEO
ABŞ-ın Statesville hava limanında təyyarə qəzaya uğrayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə yerli mətbuatda məlumat yayılıb.
Təyyarənin modeli, hansı şirkətə məxsus olması və hansı reyslə uçması ilə bağlı hələ ki, rəsmi məlumat yoxdur.
Məlumatda həmçinin hadisə nəticəsində ölənlərin olduğu, lakin sayla bağlı dəqiq məlumat olmadığı bildirilir.
Hava limanı, digər xidmətlərlə yanaşı, avtomobil yarışlarına da xidmət göstərir.
