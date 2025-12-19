https://news.day.az/azerinews/1803567.html Mərakeş super qolla Ərəb Millətlər Kubokunun qalibi oldu - VİDEO Mərakeş milli komandası Ərəb Millətlər Kubokunun qalibi adını qazanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Qətərin Lusial şəhərində keçirilən final qarşılaşmasında Mərakeş yığması İordaniya seçməsi ilə üz-üzə gəlib. Gərgin keçən oyunun əsas vaxtı 2:2 hesablı bərabərliklə yekunlaşıb.
