Nəfəs geyimi və rəqsi ilə MÜZAKİRƏ YARATDI - VİDEO
Müğənni Nəfəs məkanların birində səhnə alıb və çıxışı ilə diqqət mərkəzinə düşüb.
Milli.Az xəbər verir ki, sənətçinin səhnə üçün seçdiyi geyim və rəqs şousu izləyicilərin marağına səbəb olmaqla yanaşı, sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələr yaradıb.
Nəfəsin lələkli libası xüsusilə diqqət çəkib. Qeyri-adi səhnə obrazı sənətçini qısa zamanda dillərə salıb. İfa zamanı sərgilədiyi rəqs elementləri və səhnə enerjisi tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb.
Sosial şəbəkə istifadəçilərinin bir qismi müğənninin səhnə tərzini cəsarətli və fərqli hesab edərək bəyəndiklərini bildirib. Digər tərəfdən, bəzi izləyicilər isə geyim və şou elementlərini müzakirə mövzusuna çevirərək müxtəlif fikirlər səsləndiriblər.
Beləliklə, Nəfəsin bu səhnə çıxışı həm maraq doğurub, həm də şou-biznes gündəmində müzakirə olunan hadisələrdən birinə çevrilib.
