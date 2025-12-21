Çoxlarının yediyi ən zərərli makaronun adı
Mütəxəssislər keyfiyyətli və faydalı makaron məmulatlarını necə seçməyin yollarını, həmçinin hansı növlərdən uzaq durmağın vacib olduğunu açıqlayıblar.
Makaron məhsulları dünyada milyonlarla insanın gündəlik qida rasionunda xüsusi yer tutur. Onlar tez hazırlanır, müxtəlif ərzaqlarla uyğunlaşır və uzun müddət toxluq hissi yaradır. Lakin ekspertlər xəbərdarlıq edirlər ki, bazarda satılan bütün makaron növləri eyni dərəcədə faydalı deyil. Yanlış seçim həm çəki artımına, həm də həzm problemlərinə səbəb ola bilər.
Hansı makaronları almaq tövsiyə edilmir?
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, problem məhsulun təzə olub-olmamasında deyil, onun hansı xammaldan hazırlanmasında və emal dərəcəsindədir. Xüsusilə yumşaq buğda sortlarından hazırlanan və dərin rafinasiyadan keçmiş ağ makaronlar ən az faydalı hesab olunur.
Ağ makaron niyə yaxşı seçim deyil?
Qanda şəkərin sürətlə yüksəlməsi
Dərin emal nəticəsində un demək olar ki, lifdən məhrum olur. Bu cür makaronlar qanda qlükoza səviyyəsini sürətlə artırır, nəticədə enerji dalğalanmaları və maddələr mübadiləsinə əlavə yük yaranır.
Qida lifinin az olması
Lif bağırsaqların normal fəaliyyəti və uzunmüddətli toxluq hissi üçün vacibdir. Ağ makaronda lifin azlığı həzmin zəifləməsinə və narahatlıqlara yol aça bilər.
Vitamin və mineralların itkisi
Emal zamanı B qrup vitaminləri, dəmir və maqnezium kimi mühüm maddələr itirilir. Nəticədə məhsul əsasən kalori verir, lakin qida dəyəri aşağı olur.
Tərkibində əlavə maddələrin riski
Bəzi istehsalçılar makaronun görünüşünü və elastikliyini yaxşılaşdırmaq üçün sintetik əlavələrdən istifadə edə bilərlər ki, bu da sağlamlıq üçün arzuolunan sayılmır.
Daha sağlam alternativlər nələrdir?
Mütəxəssislər mağazalarda daha faydalı seçimlərin kifayət qədər olduğunu bildirirlər:
Bərk buğda sortlarından (Durum) hazırlanan makaronlar - daha çox lif ehtiva edir və qanda şəkərin səviyyəsini nisbətən stabil saxlayır.
Tam taxıllı makaron - minimal emal olunduğu üçün vitaminlər, minerallar və təbii liflər qorunur.
Qarabaşaq makaronu - qlütensizdir, zülal və antioksidantlarla zəngindir, damar sağlamlığını dəstəkləyir.
Düyü makaronu - qlütensizdir və buğdanı çətin həzm edənlər üçün daha yüngül variantdır.
Paxlalılardan hazırlanan makaronlar - mərci, noxud və ya paxladan istehsal olunur, yüksək bitki zülalı və lif tərkibinə malikdir, karbohidratlar daha yavaş mənimsənilir.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, düzgün makaron seçimi həm sağlam qidalanmanı qorumağa, həm də həzm sisteminin rahat işləməsinə kömək edir. Buna görə də alış-veriş zamanı məhsulun tərkibinə və hazırlanma üsuluna xüsusi diqqət yetirmək tövsiyə olunur.
Lent.az
