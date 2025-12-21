Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq
Dekabrın 22-də Azərbaycanın avtomobil yollarında dumanlı hava şəraiti gözlənilir.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Day.Az-a bildirilib ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq.
Bu səbəbdən avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı proqnozlaşdırılır.
Dumanlı hava şəraitində yol hərəkəti iştirakçılarına aşağıdakı tədbirləri görmək tövsiyə olunur:
• Sürət həddini azaldın və yol şəraitinə uyğun hərəkət edin.
• Dönmə və əyləc manevrlərini əvvəlcədən planlaşdırın.
• Yaxın məsafədə olan nəqliyyat vasitələri ilə aranı qoruyun.
• Dumanlı hava şəraitində uzaq işıqları deyil, yaxın işıqları istifadə edin.
• Zərurət olmadıqda ötmə manevrindən çəkinin.
Yol hərəkəti təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə sürücülərin bu tövsiyələrə əməl etməsi vacibdir.
