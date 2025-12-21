https://news.day.az/azerinews/1804116.html Tacikistan Prezidenti Rusiyaya səfərə gedib Dekabrın 21-də Tacikistan Respublikasının Prezidenti Emoməli Rəhmon Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzv dövlətlərinin liderlərinin qeyri-rəsmi görüşündə iştirak etmək məqsədilə Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərinə yola düşüb.
Day.Az-ın məlumatına görə, səfər çərçivəsində Prezident Rəhmonu xarici işlər naziri, Prezidentin xarici əlaqələr üzrə köməkçisi və digər rəsmi şəxslər müşayiət edir.
