https://news.day.az/azerinews/1804118.html Xırdalanda yanğın baş verib - VİDEO Xırdalanda yerləşən Kristal Abşeron yaşayış kompleksi, 18-ci binanın 12-ci mərtəbədə yanğın baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə yerinə FHN-nin yanğınsöndürənləri cəlb olunub.
