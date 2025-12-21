Xırdalanda yanğın baş verib

Xırdalanda yerləşən Kristal Abşeron yaşayış kompleksi, 18-ci binanın 12-ci mərtəbədə yanğın baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə yerinə FHN-nin yanğınsöndürənləri cəlb olunub.