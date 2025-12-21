ABŞ “Qatil robotlar” istehsalına start verdi
ABŞ-də hərbi əməliyyatlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş robotların istehsal planı açıqlanıb.
Milli.Az xəbər verir ki, bir ABŞ şirkəti 2027-ci ilin sonuna qədər 50.000 silahlı humanoid robot istehsal etməyi hədəfləyir.
Şirkətin hazırladığı "Phantom MK-1" modeli 1,75 metr hündürlükdə və 82 kiloqram ağırlığında olacaq. Robotların silahlandırılması planı, sektorun aparıcı şirkətlərindən olan "Boston Dynamics"in silahsız robot istehsalı prinsipi ilə kəskin ziddiyyət təşkil edir.
Şirkət rəhbərliyi bildirir ki, humanoid robotların istifadəsi mülki itkiləri minimuma endirəcək və tətik mexanizmi daim insan nəzarəti altında olacaq. Robotlar birbaşa satışa çıxarılmayacaq; onların icarə modeli ilə, ildə təxminən 100.000 dollar dəyərində istifadə hüququ təklif olunacaq. İstehsal hədəflərinə çatdıqda isə bu, şirkət üçün illik 5 milyard dollarlıq gəlir təmin edə bilər.
ABŞ, Çin və Rusiya kimi ölkələr oxşar texnologiyalar üzərində işlədikləri üçün qlobal hərbi rəqabət artmaqdadır. Bununla yanaşı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və insan haqları təşkilatları bu robot sistemlərinin "qatil robotlar" adlandırılması və tənzimlənməsi çağırışlarını dəfələrlə irəli sürüblər.
