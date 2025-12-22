Elektrik xərclərini azaltmağın yolları
Gündəlik həyatda kiçik görünən, amma çox vaxt diqqətdən yayınan detallar elektrik hesabında nəzərəçarpacaq qənaət etməyə imkan verir.
Milli.Az xəbər verir ki, elektrik xərclərinin yüksəlməsinin əsas səbəblərindən biri evdəki cihazların düzgün istifadə edilməməsidir. Elə buna görə də, elektrik enerjisinə qənaət etməyin yolları əsasən kiçik, amma davamlı vərdişlərdən keçir.
Evdəki bir çox elektron cihaz söndürülmüş kimi görünsə də, şəbəkəyə taxılı qaldığı müddətdə enerji sərf etməyə davam edir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, bəzi elektron qurğular saatda 10 vattadək elektrik sərf edə bilir. Ayın sonunda bu cür xırda sərfiyyatlar ciddi məbləğə çevrilə bilər.
Xüsusilə printerlər, kompüterlər, oyun konsolları kimi cihazların istifadə edilmədiyi vaxtlarda cərəyandan çıxarılması tövsiyə olunur.
Mətbəx texnikası da elektrik sərfiyyatında mühüm paya malikdir. Məsələn, qəhvə maşınları kimi kiçik məişət cihazları istifadə edildikdən sonra şəbəkədə saxlanılarsa, saatda təxminən 70 vatt enerji sərf edə bilər. Bu səbəbdən mütəxəssislər mətbəx cihazlarının iş bitdikdən sonra mütləq prizdən çıxarılmasını məsləhət görürlər.
Ağıllı cihazlar və enerjiyə qənaətcil lampalar tək-tək istifadə edildikdə çox enerji sərf etməsə də, sayları artdıqca ümumi sərfiyyat da yüksəlir. Mütəxəssislər lazımsız ağıllı funksiyaların deaktiv edilməsini, istifadə olunmayan işıqların söndürülməsini tövsiyə edirlər.
Bundan əlavə, yeni məişət texnikası alarkən enerji səmərəliliyi sinfinə diqqət yetirmək də elektrik xərclərini azaltmağın ən təsirli yollarından biri hesab olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре