Paltaryuyan maşınlardakı çoxsaylı rejimlər nə üçündür?
Müasir paltaryuyan maşınlar artıq əvvəlki kimi sadə deyil. Yeni nəsil modellərdə onlarla fərqli yuma proqramı mövcuddur və hər biri konkret ehtiyaclara uyğunlaşdırılıb. Yuma prosesində yalnız rejim seçimi deyil, həm də suyun temperaturu, sıxma sürəti, yuma müddəti və parçaların hərəkət intensivliyi mühüm rol oynayır.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az paltaryuyan maşınlarda mövcud olan yuma rejimləri və onlardan düzgün istifadə qaydalarını təqdim edir.
Niyə paltaryuyan maşınlarda bu qədər çox proqram var?
Texnologiyanın sürətli inkişafı məişət texnikasına da təsirsiz ötüşməyib. Xüsusilə paltaryuyan və quruducu maşınlar son illərdə ciddi şəkildə təkmilləşdirilib. Mütəxəssislərin fikrincə, əsas məqsəd yuma prosesini daha rahat, daha sürətli və eyni zamanda daha az su və enerji sərf etməklə həyata keçirməkdir.
Ekspert Petrino bildirir ki, bu inkişaf eyni zamanda geyimlərin daha yaxşı qorunmasına xidmət edir. Çünki artıq idman geyimləri, funksional parçalar və ekoloji materiallardan hazırlanan paltarlar qarderoblarda daha çox yer tutur. İnsanlar aldıqları geyimlərin uzunömürlü olmasını istədikləri üçün uyğun yuma rejimlərinə ehtiyac yaranır.
Ən çox istifadə edilən yuma rejimi hansıdır?
Petrinonun sözlərinə görə, istifadəçilərin böyük əksəriyyəti "normal" və ya "qarışıq yükləmə" rejiminə üstünlük verir. Bu proqram suyun temperaturu və sıxma sürətini müxtəlif parça növlərinə uyğun şəkildə tənzimləyir və gündəlik istifadə üçün təhlükəsiz hesab olunur.
Bununla belə, ekspert geyimlərin daha uzunömürlü olması üçün xüsusi yuma rejimlərinin də öyrənilməsinin vacib olduğunu vurğulayır. Məsələn, yataq dəstləri ilə gündəlik geyimləri eyni anda yumaq əvəzinə, ayrı-ayrı proqramlardan istifadə etmək daha effektiv nəticə verə bilər.
Hansı yuma rejimləri mütləq sınaqdan keçirilməlidir?
Zərif parçalar üçün nəzərdə tutulmuş "zərif yuma" proqramı incə geyimlərin formasını və yumşaqlığını qoruyur. Bu rejim xüsusilə tez zədələnən parçalar üçün ideal seçimdir.
Vaxtınız məhdud olduqda isə "tez yuma" rejimi köməyinizə çata bilər. Bəzi paltaryuyan maşınlarda 15 dəqiqəlik yuma proqramı mövcuddur ki, bu da yüngül çirklənmiş geyimləri qısa zamanda təmizləmək üçün əlverişlidir.
Paltaryuyan maşında yuyula bilən gözlənilməz əşyalar
Mənbələrin məlumatına görə, paltaryuyan maşında yalnız geyimləri deyil, həmçinin bəzi xalçaları, yoqa matlarını və müəyyən silikon mətbəx əşyalarını da yumaq mümkündür. Əlbəttə ki, bunun üçün uyğun proqram seçmək və istehsalçı tövsiyələrinə əməl etmək vacibdir.
