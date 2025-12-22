Vüsalədən anası və qızı ilə paylaşım

Aparıcı Vüsalə Əlizadə anası Lütviyyə Əlizadə və qızı Diləklə bağlı paylaşım edib. 

Day.Az xəbər verir ki, Vüsalə instaqramda yayımladığı fotoya bunları yazıb:

"Allah bizi və sevdiklərimizi qorusun. Keçən il Diləyimin doğum günündə çəkilib bu şəkil, favori şəkillərim arasından tapdım. Dedim, mən bunu niyə paylaşmamışam. İki mələyim".