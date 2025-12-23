Xəzər dənizində zəlzələ olub

Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Day.Az-а verilən məlumata əsasən, yerli vaxtla saat 08:32-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 4.8 olub.

 

Zəlzələnin ocağı 70 kilometr dərinlikdə yerləşib.