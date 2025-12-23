https://news.day.az/azerinews/1804468.html Nəvələrindən Nazpəriyə sürpriz - VİDEO Xalq artisti Nazpəri Dostəliyevaya "Afaqla 10lar" verilişində sürpriz edilib. Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, proqramda nəvələri Kərim və Nuray studiyaya gəlib. Nəvələri ad günü münasibəti ilə Nazpərini təbrik ediblər. Onlar "nənə" mahnısı oxuyublar.
