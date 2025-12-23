Nəvələrindən Nazpəriyə sürpriz

Xalq artisti Nazpəri Dostəliyevaya "Afaqla 10lar" verilişində sürpriz edilib. 

Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, proqramda nəvələri Kərim və Nuray studiyaya gəlib.

Nəvələri ad günü münasibəti ilə Nazpərini təbrik ediblər. Onlar "nənə" mahnısı oxuyublar. 