Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva ilin idman yekunları ilə bağlı qala mərasimində iştirak ediblər - FOTO
Gənclər və İdman Nazirliyi ilin idman yekunları ilə bağlı qala mərasimi keçirib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, tədbirə idman təşkilatlarının, federasiyaların, media qurumlarının rəhbərləri, idmançılar, məşqçilər və idman ictimaiyyətinin nümayəndələri qatılıblar.
Qala mərasimində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva da iştirak ediblər.
Tədbir Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Daha sonra Ümummilli Lider Heydər Əliyevin və Vətənimizin azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov 2025-ci ilin Azərbaycan idmanı üçün kifayət qədər uğurlu keçdiyini qeyd edib. Nazir il ərzində 2113 medalın qazanıldığını, bunun 30 faizinin qızıl əyarlı olduğunu bildirib. Bu isə Azərbaycan idmanı tarixində rekord göstəricidir. Nazir bu nailiyyətlərin Prezident İlham Əliyevin idmana göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində əldə olunduğunu vurğulayıb.
Daha sonra 4 nominasiya üzrə xüsusi mükafatlar təqdim olunub. Deflimpiya Oyunlarının gümüş mükafatçısı Coşqun Əliyev (cüdo, 60 kiloqram), boks üzrə dünya çempionu Sübhan Mamedov (50 kiloqram), Azərbaycan Atçılıq Federasiyası və cüdo üzrə qarışıq komanda xüsusi mükafata layiq görülüb.
2025-ci ilin idman yekunları barədə hesabat videoçarxı təqdim edildikdən sonra federasiyalar, idman jurnalistləri arasında və sosial mediada aparılmış sorğu əsasında müəyyənləşmiş müxtəlif nominasiyalar üzrə ilin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi olub.
Mərasimdə ilin ən yaxşı idman fotoqrafları, media qurumları və idman jurnalistləri də açıqlanıb. Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC) hər üç nominasiyada qaliblər arasında olub. İlqar Cəfərov ilin ən yaxşı idman fotoqrafı seçilib. AZƏRTAC ilin ən yaxşı yazılı media qurumları arasında, Agentliyin İdman redaksiyasının redaktoru Elnur Salahov isə ilin ən yaxşı idman jurnalistləri arasında ikinci yerə layiq görülüb.
"İlin ən yaxşı idman veteranı"
Tərlan Həsənov (cüdo)
Tamilla Bünyatova (atletika)
Məhəmməd Müslümzadə (sambo)
"İlin ədalətli oyun nominasiyası"
Azərbaycan Badminton Federasiyası
Azər İlyasov (Kanoe və avarçəkmə)
Rauf Məmmədov (şahmat)
"İlin ən yaxşı uşaq-gənclər idman məktəbi"
"Ulduz" futbol akademiyası
Respublika Kompleks idman məktəbi
Şuşa uşaq-gənclər idman məktəbi
"İlin ən yaxşı idman filmi və videoçarxı"
"Arzuların ardınca" filmi
"Baku Open" şahmat festivalı üçün videoçarx
"Uğur hekayəni yalnız öz gücünlə yaza bilərsən" (taekvondo)
"İlin ən yaxşı idman fotoqrafı"
İlqar Cəfərov (AZƏRTAC)
İslam Atakişiyev (idman.biz)
Samirə Həsənova ("Report")
"İlin ən yaxşı idman media qurumları" (Yazılı media)
"İdman.biz"
AZƏRTAC
"Report"
"İlin ən yaxşı media qurumları" (Telekanallar)
İctimai TV
"CBC Sport"
İdman TV
"İlin ən yaxşı idman jurnalistləri" (Yazılı media)
Elmir Əliyev (Haqqın.az)
Elnur Salahov (AZƏRTAC)
Səbuhi Musayev ("Prosport.Az")
İlin ən yaxşı televiziya jurnalisti
Fəridə Abdullayeva (İctimai TV)
Arifə Lətifova ("CBC Sport")
Vüqar Nəzərov (İdman TV)
"İlin ən yaxşı idman klubları"
"Ocaq Sport" İdman Klubu
"Neftçi" İdman Klubu
DİN-in İdman Cəmiyyəti
"İlin ən yaxşı idman qurğusu"
Milli Gimnastika Arenası
Gəncə İdman Sarayı
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu
"İlin ən yaxşı Olimpiya-İdman Kompleksləri" (OİK)
Quba OİK
Şəki OİK
Şirvan OİK
"İlin ən yaxşı idman həkimi"
Zaur Abdullayev (Azərbaycan Boks Federasiyası)
Müşfiq İbrahimov (Azərbaycan Güləş Federasiyası)
"İlin ən yaxşı hakimi"
Nazim Umbayev (Azərbaycan Cüdo Federasiyası)
Eldar Zülfüqarov (Azərbaycan Voleybol Federasiyası)
Cahangir Babayev (Azərbaycan Karate Federasiyası)
Ramil Vəliyev (Azərbaycan Cüdo Federasiyası)
"İlin ən yaxşı idman tədbirləri"
MDB Oyunları
Minifutbol üzrə dünya çempionatı
UFC döyüş gecəsi
"İlin ən yaxşı idman federasiyaları"
Azərbaycan Cüdo Federasiyası
Azərbaycan Boks Federasiyası
Azərbaycan Gimnastika Federasiyası
"İlin qadınlardan ibarət ən yaxşı klub komandaları"
"Azərreyl" voleybol klubu
"Neftçi" futbol klubu
"Azəryol" həndbol klubu
"İlin kişilərdən ibarət ən yaxşı klub komandaları"
"Qarabağ" futbol klubu
"Sabah" basketbol klubu
"Kür" həndbol klubu
"İlin ən yaxşı idman dəstəkçiləri"
"iTicket.az"
"Azercell"
"Azəryolservis"
"Uğurlu beynəlxalq əməkdaşlıq"
Azərbaycan Avtomobil Federasiyası
Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası
Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyası
"2025-ci ildə dövlət qurumları arasında idman yarışları"
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
SOCAR
Daxili İşlər Nazirliyi
"İlin kişilərdən ibarət ən yaxşı milli komandaları"
Minifutbol üzrə milli komanda
Boks üzrə milli komanda
Yunan-Roma güləşi üzrə milli komanda
"İlin qadınlardan ibarət ən yaxşı milli komandaları"
3×3 basketbol üzrə milli komanda
Şahmat üzrə milli komanda
Futbol üzrə milli komanda
"Qeyri-olimpiya idman növləri üzrə ilin ən yaxşı baş məşqçiləri"
Elşad Quliyev (minifutbol)
Nicat Abbasov (şahmat)
Hikmət Hacıyev (kikboksinq)
"İlin ən yaxşı qadın məşqçiləri"
Amina Abdullatif (cüdo)
Fəridə Əzizova (taekvondo)
Samirə Hüseynova (qılıncoynatma)
"İlin ən yaxşı kişi məşqçisi"
Qurban Qurbanov ("Qarabağ" futbol klubu)
Riçard Trautman (cüdo)
Elbrus Rzayev (boks)
"İlin ən yaxşı paralimpiyaçıları"
İlham Zəkiyev (paracüdo)
Raman Saley (paraüzgüçülük)
Kamran Zeynalov (paragülləatıcılıq)
"Qeyri-olimpiya idman növləri üzrə ilin ən yaxşı idmançıları"
İrina Zaretska (karate)
Ülviyyə Fətəliyeva (şahmat)
Elvin Məmmədov (kikboksinq)
"İlin ən yaxşı qadın idmançıları"
Jalə Əliyeva (güləş)
Südabə Ağayeva (cüdo)
Nigar Nəsirova (atıcılıq)
"İlin ən yaxşı kişi idmançıları"
Həsrət Cəfərov (yunan-Roma güləşi)
Zelim Kotsoyev (cüdo)
İsa Rüstəmov (ağırlıqqaldırma)
Mükafatçılar bəlli olduqdan sonra tədbir bədii hissə ilə davam edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре