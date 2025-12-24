Hülya maşını ilə dənizə düşməkdən son anda qurtulub
Türkiyənin tanınmış müğənni və aktrisası Hülya Avşar avtomobil qəzası keçirib.
Day.Az "Qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, sənətçi özünə ad günü hədiyyəsi olaraq aldığı 10 milyon TL dəyərindəki lüks avtomobili ilə Tarabya çimərliyində qəzaya (397 000 manat) uğrayıb.
Məlumata görə, əyləc əvəzinə qaz pedalına basan Hülyanın maşını arxa hissəsi dəniz olan divara çırpılıb. Müğənni son anda etdiyi manevrlə avtomobilinin dənizə düşməsinin qarşısını alıb.
Sənətçi sosial media hesabında verdiyi açıqlamada qəza xəbərlərinin doğru olduğunu, lakin hadisədən ay yarım keçdiyini deyib:
"Bu gün xəbəri yayılan qəza hadisəsi təxminən 1,5 ay əvvəl baş verib. Mən tamamilə yaxşıyam. Zəng edən, soruşan və mesaj göndərən hər kəsə təşəkkür edirəm".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре