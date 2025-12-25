Bişmiş kələmə süd əlavə edin - Aşpazlar belə edir
Peşəkar aşpazların kələm bişirərkən tez-tez müraciət etdiyi bir üsul diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məlum olub ki, bişmiş kələmə süd əlavə edilməsinin həm dad, həm də sağlamlıq baxımından mühüm səbəbləri var.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, süd kələm bişərkən yaranan kəskin və ağır qoxunu neytrallaşdırır. Xüsusilə kükürdlü qoxunun azalmasında bu üsul effektiv hesab olunur. Eyni zamanda süd kələmin acımtıl dadını yumşaldaraq yeməyə daha balanslı və zərif ləzzət verir.
Aşpazlar bildirir ki, süd kələmin lifli quruluşunu yumşaldır və yeməyin teksturasını daha kremli edir. Bu isə xüsusilə şorba və püre növlərində yeməyin keyfiyyətini artırır. Bundan əlavə, süd bişmə zamanı yaranan turşuluğu tarazlayaraq mədəyə daha yüngül təsir göstərir.
Qeyd olunur ki, süd adətən az miqdarda və suyun bir hissəsi əvəzinə istifadə edilir. Bu üsul peşəkar mətbəxlərdə uzun illərdir tətbiq olunur və kələm yeməklərinin daha ləzzətli alınmasına kömək edir.
