https://news.day.az/azerinews/1804930.html Şəmkirin bir kəndində qaz olmayacaq Şəmkirin bir kəndinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz"İB məlumat yayıb.
Şəmkirin bir kəndində qaz olmayacaq
Şəmkirin bir kəndinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz"İB məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Şəmkir RQİİ-nin Şəmkir XS-nin Qaranüy kəndi ərazisində yerləşən Həsənov Kamran hüseyin oğluna məxsusqeyri-yaşayış sahəsinin (istixana) qaz təhcizatının təmin edilməsi üçün 25.12.2025-ci il saat 10:00-dan işlər başa çatanadək Sarıtəpə kəndinin 557 abonentinin, 20 istixana və hərbi qospitalın qaz təminatı dayandırılacaqdır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре