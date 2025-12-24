Şəmkirin bir kəndində qaz olmayacaq

Şəmkirin bir kəndinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz"İB məlumat yayıb.

 

Bildirilib ki, Şəmkir RQİİ-nin Şəmkir XS-nin Qaranüy kəndi ərazisində yerləşən Həsənov Kamran hüseyin oğluna məxsusqeyri-yaşayış sahəsinin (istixana) qaz təhcizatının təmin edilməsi üçün 25.12.2025-ci il saat 10:00-dan işlər başa çatanadək Sarıtəpə kəndinin 557 abonentinin, 20 istixana və hərbi qospitalın qaz təminatı dayandırılacaqdır.